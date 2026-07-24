इंस्टाग्रामवरील व्हायरल रील्स कशा पाहायच्या?

Science Technology

24 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

इंस्टाग्राम रील्स

तुम्हाला देखील इंस्टाग्रामवर रील्स बघायला आवडते का?

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

व्हायरल रील्स

इंस्टाग्रामवरील व्हायरल रील्स पाहण्यासाठी तुम्ही एक सीक्रेट फीचर वापरू शकता. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

सीक्रेट फीचर

सीक्रेट फीचरच्या मदतीने तुम्ही कोणत्याही इंस्टाग्राम पेजवरील व्हायरल रील्स पाहू शकता.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रोफाईल निवडा

सर्वात आधी इंस्टाग्राम ओपन करा आणि कोणत्याही प्रोफाईलवर क्लिक करा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता त्या प्रोफाईलमधील रील्स सेक्शनवर जा. 

रील्स सेक्शन

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

रील्स आयकॉनच्या बाजूला तुम्हाला ड्रॉपडाऊन आयकॉन दिसेल त्यावर क्लिक करा. 

ड्रॉपडाऊन आयकॉन

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता तुम्हाला लेटेस्ट आणि मोस्ट व्ह्यु असे पर्याय दिसतील, यापैकी मोस्ट व्ह्यु  पर्याय निवडा. 

मोस्ट व्ह्यु 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आता त्या पेजवरील सर्वाधिक व्हायरल रील्स तुम्हाला वरच्या बाजूला दिसू लागतील. 

व्हायरल रील्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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