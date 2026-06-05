हे रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण दर्शवणारे मोजमाप आहे.
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Smartwatch सेन्सर्सच्या मदतीने अंदाजे रीडिंग देते.
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आरोग्याशी संबंधित बदलांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होते.
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वर्कआउटदरम्यान शरीराची प्रतिक्रिया समजण्यास मदत होऊ शकते.
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काही घड्याळे झोपेतही SpO2 ट्रॅक करतात.
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रीडिंगवर घड्याळाची फिटिंग आणि हालचालींचा परिणाम होऊ शकतो.
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Smartwatch चे रीडिंग हे फक्त मार्गदर्शक स्वरूपाचे असते.
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Continuous Monitoring वापरल्यास बॅटरी लवकर संपू शकते.
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SpO2 फीचर आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे, पण वैद्यकीय निर्णयांसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा आहे.
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