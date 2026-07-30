कॉम्प्युटर वापरताना आपण रोज Mouse हाताळतो. पण हे छोटंसं उपकरण तयार होण्यामागे अनेक वर्षांचं संशोधन आणि नाविन्य दडलं आहे.
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1960 च्या दशकात अमेरिकन संशोधक Douglas Engelbart यांनी कॉम्प्युटर अधिक सोप्या पद्धतीने वापरता यावा म्हणून Mouse विकसित केला.
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त्या काळात कॉम्प्युटरवर काम करण्यासाठी फक्त कीबोर्डचा वापर होत असे. स्क्रीनवरील माहितीवर सहज नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन उपकरणाची गरज होती आणि तिथून Mouse ची कल्पना जन्माला आली.
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सुरुवातीचा Mouse लाकडी बॉक्ससारखा दिसत होता. त्यामध्ये दोन धातूची चाके होती, जी हालचाल ओळखून स्क्रीनवरील कर्सर हलवत असत.
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उपकरणाच्या मागील बाजूला असलेली वायर उंदराच्या शेपटीसारखी दिसत असल्याने संशोधकांनी त्याला "Mouse" असे संबोधायला सुरुवात केली.
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1980 च्या दशकात Graphical User Interface (GUI) असलेले संगणक आल्यावर Mouse चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आणि तो प्रत्येक PC चा महत्त्वाचा भाग बनला.
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Ball Mouse पासून Optical, Laser आणि Wireless Mouse पर्यंत या उपकरणाने मोठा प्रवास केला आहे. आज अनेक Mouse मध्ये Bluetooth आणि मल्टी-डिव्हाइस सपोर्टही मिळतो.
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आधुनिक Mouse मध्ये प्रोग्रामेबल बटणे, जेश्चर कंट्रोल, शांत क्लिक, एर्गोनॉमिक डिझाइन आणि AI-संबंधित उत्पादकता फीचर्सही पाहायला मिळतात.
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Mouse मुळे कॉम्प्युटर वापरणे सर्वसामान्यांसाठी अधिक सोपे झाले. आजही तो डिजिटल जगातील सर्वात प्रभावी आणि उपयुक्त शोधांपैकी एक मानला जातो.
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