Yezdi च्या 3 बाइक्स झाल्या अपडेट! Adventure ला मिळाले Tubeless Spoke Wheels

Automobile

30 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Yezdi ने आपल्या Roadster, Scrambler आणि Adventure या तिन्ही लोकप्रिय बाइक्सना नवीन रंग पर्यायांसह अपडेट केले आहे.

Yezdi चा मोठा अपडेट!

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

Yezdi Roadster आता नव्या पेंट स्कीम आणि फ्रेश ग्राफिक्ससह उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याचा रेट्रो लूक अधिक आकर्षक दिसतो.

Roadster झाला अधिक स्टायलिश

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

Yezdi Scrambler मध्येही नवीन रंग पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाईकचा रग्ड आणि अॅडव्हेंचर लूक आणखी उठून दिसतो.

Scrambler ला मिळाले नवे रंग

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

Adventure ला नवीन रंगांसोबत Tubeless Spoke Wheels देण्यात आले आहेत. हा या अपडेटमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे.

Adventure मध्ये सर्वात मोठे अपडेट

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

– पंचर दुरुस्ती सोपी – लांब टूरिंगमध्ये अधिक सोय – ऑफ-रोडिंगसाठी अधिक विश्वास – कमी देखभाल

Tubeless Wheels चे फायदे

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

या अपडेटमध्ये इंजिन किंवा परफॉर्मन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तिन्ही बाइक्स पूर्वीप्रमाणेच त्याच इंजिन आणि सेटअपसह उपलब्ध राहतील.

इंजिनमध्ये बदल नाही

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

LED Lighting, Digital Instrument Console, Dual-Channel ABS, Traction Control (Adventure) आणि आधुनिक रायडिंग फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध आहेत.

फीचर्स कायम

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

 Roadster – शहरातील रोजच्या वापरासाठी Scrambler – मिश्र रस्त्यांसाठी Adventure – लांब टूरिंग आणि ऑफ-रोडिंगसाठी

कोणासाठी कोणती बाइक?

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

नवीन रंगांमुळे Yezdi ची संपूर्ण लाइनअप अधिक आकर्षक झाली आहे. तर Adventure मधील Tubeless Spoke Wheels हे टूरिंग आणि अॅडव्हेंचर रायडर्ससाठी सर्वात उपयुक्त अपडेट ठरू शकते.

Final Verdict

Picture Credit: jawayezdimotorcycles

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