Yezdi ने आपल्या Roadster, Scrambler आणि Adventure या तिन्ही लोकप्रिय बाइक्सना नवीन रंग पर्यायांसह अपडेट केले आहे.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
Yezdi Roadster आता नव्या पेंट स्कीम आणि फ्रेश ग्राफिक्ससह उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्याचा रेट्रो लूक अधिक आकर्षक दिसतो.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
Yezdi Scrambler मध्येही नवीन रंग पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बाईकचा रग्ड आणि अॅडव्हेंचर लूक आणखी उठून दिसतो.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
Adventure ला नवीन रंगांसोबत Tubeless Spoke Wheels देण्यात आले आहेत. हा या अपडेटमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
– पंचर दुरुस्ती सोपी – लांब टूरिंगमध्ये अधिक सोय – ऑफ-रोडिंगसाठी अधिक विश्वास – कमी देखभाल
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
या अपडेटमध्ये इंजिन किंवा परफॉर्मन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तिन्ही बाइक्स पूर्वीप्रमाणेच त्याच इंजिन आणि सेटअपसह उपलब्ध राहतील.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
LED Lighting, Digital Instrument Console, Dual-Channel ABS, Traction Control (Adventure) आणि आधुनिक रायडिंग फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
Roadster – शहरातील रोजच्या वापरासाठी Scrambler – मिश्र रस्त्यांसाठी Adventure – लांब टूरिंग आणि ऑफ-रोडिंगसाठी
Picture Credit: jawayezdimotorcycles
नवीन रंगांमुळे Yezdi ची संपूर्ण लाइनअप अधिक आकर्षक झाली आहे. तर Adventure मधील Tubeless Spoke Wheels हे टूरिंग आणि अॅडव्हेंचर रायडर्ससाठी सर्वात उपयुक्त अपडेट ठरू शकते.
Picture Credit: jawayezdimotorcycles