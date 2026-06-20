टेक कंपनी हुआवेने भारतात Huawei FreeBuds 7i लाँच केले आहेत.
Picture Credit: pinterest
कंपनीचे नवीन ईअरबड्स प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहेत.
Picture Credit: pinterest
यामध्ये कंपनीने इंटेलिजेंट डायनमिक ANC 4.0 दिले आहे.
Picture Credit: pinterest
ईअरबड्समध्ये आजूबाजूच्या आवाजाच्या हिशोबाने नॉइस कँसलेशन लेवल अॅडजस्ट केले जाते.
Picture Credit: pinterest
ब्लॅक, व्हाइट आणि पिंक कलर ऑप्शनमध्ये ईअरबड्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: pinterest
13,999 रुपयांच्या किंमतीत कंपनीने नवीन ईअरबड्स लाँच केले आहेत.
Picture Credit: pinterest
ग्राहक ऑफरसह हे डिव्हाईस 8,799 रुपयांच्या किंमतीत खरेदी करू शकतात.
Picture Credit: pinterest
यासोबतच कंपनीने फ्रीबड्स SE 4 ANC ईअरबड्स देखील लाँच केले.
Picture Credit: pinterest