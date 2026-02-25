गुगल पिक्सेल 10 भारतात 79,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता.
स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 13 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.
ही जबरदस्त ऑफर ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनवर उपलब्ध आहे.
अॅमेझॉनवर पिक्सेल 10 (फ्रोस्ट, 12GB+256GB) ची किंमत अत्यंत कमी झाली आहे.
स्मार्टफोनचे हे व्हेरिअंट आता अॅमेझॉनवर 69,848 रुपयांत उपलब्ध आहे.
डिस्काउंटसोबत, कॅशबॅक आणि बँक ऑफर्स देखील दिल्या आहेत.
स्मार्टफोनच्या खरेदीवर आणखी 3 हजार रुपयांची सूट दिली जाणार आहे.
गुगल पिक्सेल 10 खरेदी करण्याची हीच सुवर्णसंधी आहे.
