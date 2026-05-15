Hybrid Cars पुन्हा Trend मध्ये? जाणून घ्या कारण

15 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

EV चा जमाना असताना Hybrid Cars पुन्हा का वाढत आहेत? चला जाणून घेऊया यामागचे कारणं!

Hybrid कार म्हणजे काय?

पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटार अशी दोन्ही मिळून कार चालते. 

Charging चे टेन्शन नाही

Hybrid cars मध्ये charging ची गरज नसते. त्यामुळे लांबचा प्रवास आणि शहरातील ड्रायव्हिंग दोन्हीसाठी सोपं होतं.

Hybrid मध्ये engine आणि electric motor मिळून काम करतात. त्यामुळे मायलेज जास्त मिळतो आणि गाडी आरामशीर चालवू शकतो.

Petrol आणि Electric दोन्ही Power

शहरातील ट्रॅफिकमध्ये hybrids 20–30 kmpl पर्यंत मायलेज देतात. त्यामुळे fuel cost कमी होते.

मायलेज म्हणजे फायदा

चार्जिंग स्टेशन अजून सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे EV पेक्षा Hybrid practical वाटतात.

EV Infrastructure समस्या

Highway वर petrol engine support मिळतो. त्यामुळे range anxiety राहत नाही.

लांबच्या प्रवासासाठी योग्य

Hybrid कार्स शहरातील ट्रॅफिकमध्ये इलेक्ट्रिक मोड वापरून आरामदायक प्रवास होतो.

Smooth Driving Experience

काही देशांमध्ये इंधनाच्या किंमतील वाढ आणि मागणीमुळे hybrids ची मागणी वाढली आहे.

सरकारी धोरणे

Hybrid म्हणजे EV आणि पेट्रोल मधला परिपूर्ण समतोल. व्यावहारिक, कार्यक्षम आणि वापरण्यास सोपे.

Final Verdict

