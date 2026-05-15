EV चा जमाना असताना Hybrid Cars पुन्हा का वाढत आहेत? चला जाणून घेऊया यामागचे कारणं!
पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटार अशी दोन्ही मिळून कार चालते.
Hybrid cars मध्ये charging ची गरज नसते. त्यामुळे लांबचा प्रवास आणि शहरातील ड्रायव्हिंग दोन्हीसाठी सोपं होतं.
Hybrid मध्ये engine आणि electric motor मिळून काम करतात. त्यामुळे मायलेज जास्त मिळतो आणि गाडी आरामशीर चालवू शकतो.
शहरातील ट्रॅफिकमध्ये hybrids 20–30 kmpl पर्यंत मायलेज देतात. त्यामुळे fuel cost कमी होते.
चार्जिंग स्टेशन अजून सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे EV पेक्षा Hybrid practical वाटतात.
Highway वर petrol engine support मिळतो. त्यामुळे range anxiety राहत नाही.
Hybrid कार्स शहरातील ट्रॅफिकमध्ये इलेक्ट्रिक मोड वापरून आरामदायक प्रवास होतो.
काही देशांमध्ये इंधनाच्या किंमतील वाढ आणि मागणीमुळे hybrids ची मागणी वाढली आहे.
Hybrid म्हणजे EV आणि पेट्रोल मधला परिपूर्ण समतोल. व्यावहारिक, कार्यक्षम आणि वापरण्यास सोपे.
