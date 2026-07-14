२५ लाखांच्या बजेटमध्ये कोणती SUV निवडावी? निर्णय घेण्यापूर्वी हे नक्की वाचा.
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Hybrid SUV मध्ये पेट्रोल इंजिनसोबत इलेक्ट्रिक मोटरही काम करते. त्यामुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये इंधनाची बचत होण्यास मदत मिळते.
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जर तुमचा मासिक प्रवास मर्यादित असेल आणि सुरुवातीचा खर्च कमी ठेवायचा असेल, तर Petrol Automatic SUV हा पर्याय ठरू शकतो.
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वारंवार शहरात ड्राइव्ह करणाऱ्यांना Hybrid तंत्रज्ञानामुळे चांगले मायलेज, कमी इंधन खर्च आणि अधिक स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव मिळू शकतो.
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पुढील काही महिन्यांत नवीन Hybrid SUV बाजारात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या गरज नसेल तर प्रतीक्षा केल्याने अधिक पर्याय मिळू शकतात.
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बाजारात उपलब्ध Hybrid आणि Petrol Automatic दोन्ही प्रकारांमध्ये चांगले पर्याय आहेत. गरज, वापर आणि बजेट यानुसार निवड करणे अधिक योग्य ठरेल.
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वर्षभरातील ड्रायव्हिंग किती आहे? शहरात जास्त वापर की हायवेवर? इंधन खर्च किती कमी करायचा आहे? कार किती वर्षे वापरणार आहात?
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जास्त शहरातील वापर असेल तर Hybrid SUV अधिक फायदेशीर ठरू शकते. मात्र कमी वापर आणि कमी खर्च हवा असेल तर Petrol Automatic SUV देखील उत्तम पर्याय आहे.
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