२५ लाखांत Hybrid SUV की Petrol Automatic? 

Automobile

14 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hybrid की Petrol Automatic?

२५ लाखांच्या बजेटमध्ये कोणती SUV निवडावी? निर्णय घेण्यापूर्वी हे नक्की वाचा.

Picture Credit : Pinterest

Hybrid SUV म्हणजे काय?

Hybrid SUV मध्ये पेट्रोल इंजिनसोबत इलेक्ट्रिक मोटरही काम करते. त्यामुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये इंधनाची बचत होण्यास मदत मिळते.

Picture Credit : Pinterest

Petrol Automatic कुणासाठी योग्य?

जर तुमचा मासिक प्रवास मर्यादित असेल आणि सुरुवातीचा खर्च कमी ठेवायचा असेल, तर Petrol Automatic SUV हा पर्याय ठरू शकतो.

Picture Credit : Pinterest

Hybrid चा मोठा फायदा

वारंवार शहरात ड्राइव्ह करणाऱ्यांना Hybrid तंत्रज्ञानामुळे चांगले मायलेज, कमी इंधन खर्च आणि अधिक स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव मिळू शकतो.

Picture Credit : Pinterest

नवीन SUV साठी थांबावे का?

पुढील काही महिन्यांत नवीन Hybrid SUV बाजारात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या गरज नसेल तर प्रतीक्षा केल्याने अधिक पर्याय मिळू शकतात.

Picture Credit : Pinterest

आजच खरेदी करायची असेल तर

बाजारात उपलब्ध Hybrid आणि Petrol Automatic दोन्ही प्रकारांमध्ये चांगले पर्याय आहेत. गरज, वापर आणि बजेट यानुसार निवड करणे अधिक योग्य ठरेल.

Picture Credit : Pinterest

निर्णय घेताना हे लक्षात ठेवा

वर्षभरातील ड्रायव्हिंग किती आहे? शहरात जास्त वापर की हायवेवर? इंधन खर्च किती कमी करायचा आहे? कार किती वर्षे वापरणार आहात?

Picture Credit : Pinterest

कोणता पर्याय फायदेशीर?

जास्त शहरातील वापर असेल तर Hybrid SUV अधिक फायदेशीर ठरू शकते. मात्र कमी वापर आणि कमी खर्च हवा असेल तर Petrol Automatic SUV देखील उत्तम पर्याय आहे.

Picture Credit : Pinterest

AI तुमचा IQ आणि EQ मोजू शकते का? उत्तर जाणून घ्या

पुढे वाचा