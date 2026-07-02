₹18 लाखांची Hyundai Creta Electric आता फक्त ₹10.99 लाखांत! कसं शक्य?

Automobile

02 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Hyundai ने Creta Electric साठी नवीन Battery Subscription (BAAS) पर्याय आणला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला कारची किंमत मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

एवढी स्वस्त कशी?

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या योजनेत कार खरेदी करताना बॅटरीची पूर्ण किंमत भरावी लागत नाही. बॅटरी वापरासाठी स्वतंत्र शुल्क भरावे लागते, त्यामुळे सुरुवातीचा खर्च कमी होतो.

BAAS म्हणजे नेमकं काय?

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या प्लॅनमध्ये बॅटरीसाठी प्रति किमी सुमारे ₹3.9 शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे तुम्ही जितकी कार चालवाल, त्यानुसार खर्च होईल.

किती पैसे द्यावे लागतील?

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Creta Electric मध्ये 42 kWh आणि 51.4 kWh असे दोन बॅटरी पर्याय मिळतात. मोठ्या बॅटरीसह ही SUV एका चार्जमध्ये 510 किमीपर्यंत धावू शकते.

रेंज आणि बॅटरी

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DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होम चार्जिंगची सुविधा बॅटरीवर दीर्घकालीन वॉरंटी यामुळे रोजच्या वापरासाठी ही SUV अधिक सोयीस्कर ठरते.

चार्जिंगमध्येही सोय

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सुरुवातीची किंमत कमी EMI कमी होण्याची शक्यता इलेक्ट्रिक SUV खरेदी अधिक परवडणारी पहिल्यांदाच EV घेणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय

BAAS चे फायदे

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बॅटरीचे वापरानुसार शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे जास्त अंतर प्रवास करणाऱ्यांनी एकूण खर्चाचा विचार करूनच हा पर्याय निवडावा.

निर्णय घेण्यापूर्वी हेही जाणून घ्या

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बॅटरीसह Creta Electric ची एक्स-शोरूम किंमत ₹18 लाखांपासून सुरू होते. तर Battery Subscription पर्यायामुळे सुरुवातीची किंमत ₹10.99 लाखांपर्यंत कमी होते.

नियमित किंमत किती?

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जर कमी बजेटमध्ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV घ्यायची असेल, तर Hyundai Creta Electric चा Battery Subscription प्लॅन विचार करण्यासारखा आहे. मात्र वापरानुसार होणारा अतिरिक्त खर्च नक्की तपासा.

तुमच्यासाठी योग्य आहे का?

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