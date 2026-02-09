Nissan भारतीय बाजारात लाँच करतेय आपली शानदान कार

Auto

09 February 2026

Author: वेद बर्वे

जबरदस्त फिचर्ससह Nissan Gravite 17 फेब्रुवारीला होणार लाँच

Nissan Gravite

Picture Credit: Pinterest

LED डे टाईम रनिंग लाईट्स.  ग्लॉसी रंग आणि प्रिमियम स्टाईलमध्ये कोरलेले नाव 

फ्रंट डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

पाठीमागे स्प्लिट LED टेललॅम्प सेटअप मेटॅलिक लूकमध्ये Gravite नाव

बॅक डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

या कारला रेनो ट्राइबर प्लॅटफॉर्मवर तयार केले आहे, यामध्ये 1.0 लीटर पेट्रोल इंजिन मिळू शकते

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

गिअर बॉक्सचे मॅन्युअल आणि AMT असे दोन्ही पर्याय असणार

गिअर बॉक्स

Picture Credit: Pinterest

Infotainment सिस्टीम 

Picture Credit: Pinterest

टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम: ज्यात वायरलेस चार्जिंग, कॉलिंग, मॅप मल्टिमिडीया प्लेअर इ. फिचर्सचा समावेश असेल

लाँचिंग कधी?

Picture Credit: Pinterest

मार्च महिन्यापासून Nissan Gravite कारच्या डिलीवरीला सुरुवात होईल

किंमत

Picture Credit: Pinterest

अंदाजानुसार, कंपनी फेब्रुवारीच्या शेवटी कारची अधिकृत किंमत जाहीर करेल

फेब्रुवारीत येतायत या भन्नाट कार

