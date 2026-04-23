टायरच्या बाजूला असलेले कोड त्याचे वय आणि स्थिती दर्शवतात.
जुनी गाडी खरेदी करणाऱ्यांसाठी हे समजून घेणे विशेषत:महत्त्वाचे आहे.
टायरवरील DOT नंतरचे शेवटचे चार अंक सर्वात महत्त्वाचे आहेत.
शेवटचे ४ अंक (उदा. १०२३) टायर तयार केल्याचा आठवडा आणि वर्ष (आठवडा १०, २०२३) दर्शवतात.
टायरवर 'ट्रेडवेअर'च्या पुढे एक क्रमांक असतो.
वेग मानांकन H किंवा V ने दर्शवले जाते. जे टायरच्या कमाल सुरक्षित वेग दर्शवते.
टायरची झीज पाहूनही बरीच माहिती मिळू शकते.
३०० किंवा ४००. आकडा जितका जास्त असेल, तितके जास्त किलोमीटर टायर टिकेल.
