मोबाईल असो किंवा लॅपटॉप आपण ऑफिससाठी सोबत घेऊन फिरतो. अशावेळी पावसाचे पाणी त्यात जाते.
आपण लगेचच ती उपकरणे चालू करण्याचा प्रयत्न करतो. पण, अशा काही गोष्टी आहेत. ज्या चुकूनही करु नये.
उपकरणे ओले झाल्यावर लगेच चालू करणे धोकादायक आहे. शॉर्ट सर्किट होऊन हॉर्डवेअर जळू शकते.
पावसात लॅपटॉप भिजल्यानंतर कोणतेही USB किंवा बाह्य उपकरणे लावू नका.
लॅपटॉप ड्रायर, हीटर किंवा गरम ब्लोअरने सुकवण्याचा प्रयत्न करु नका. यामुळे आतील भागांचे नुकसान होते.
तांत्रिक ज्ञान नसेल तर स्वत: लॅपटॉप उघडल्याने मदरबोर्ड किंवा स्क्रीन खराब होऊ शकते.
लॅपटॉप ठीक दिसतोय, असे समजून त्याला हात न लावणे धोकादायक ठरु शकते. आतील आर्द्रतेमुळे गंज चढू शकतो.
लॅपटॉप ओला झाल्यास तो स्वत: उघडू नका. तो सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जा.
लॅपटॉप ओला झाल्यावर तो उलटा करुन ठेवा जेणेकरुन त्यातील पाणी निघून जाईल.
