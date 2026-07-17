New Bajaj Pulsar 150 मध्ये काय बदलणार? लॉन्चपूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

Automobile

17 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

लूकमध्ये मोठा बदल

नव्या Pulsar 150 मध्ये अधिक स्पोर्टी बॉडी, शार्प टँक डिझाइन आणि आकर्षक LED लाइटिंग मिळण्याची शक्यता आहे.

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Picture Credit: Bajajauto

डिजिटल फीचर्स

अपडेटेड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, Bluetooth Connectivity आणि Navigation सपोर्टसारखी आधुनिक फीचर्स मिळू शकतात.

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Picture Credit: Bajajauto

इंजिनमध्ये सुधारणा

149cc इंजिन अधिक रिफाइंड ट्युनिंगसह येण्याची अपेक्षा आहे. शहरातील वापर आणि लांब प्रवासासाठी स्मूथ रायडिंग अनुभव मिळू शकतो.

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Picture Credit: Bajajauto

मायलेजवर भर

कामगिरीसोबतच इंधन बचतीलाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते. त्यामुळे सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक चांगले मायलेज मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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Picture Credit: Bajajauto

सुरक्षिततेत भर

Single-Channel ABS, Disc Brake आणि Tubeless Tyres यांसारखी सुरक्षा फीचर्स कायम राहण्याची किंवा अधिक सुधारित स्वरूपात येण्याची शक्यता आहे.

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Picture Credit: Bajajauto

कोणाशी होईल स्पर्धा?

नवी Pulsar 150 ची स्पर्धा TVS Apache RTR 160, Hero Xtreme 160R आणि Honda Unicorn यांसारख्या लोकप्रिय बाइक्सशी होऊ शकते.

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Picture Credit: Bajajauto

किंमत किती असू शकते?

अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, या बाइकची किंमत सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे.

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Picture Credit: Bajajauto

लाँचची प्रतीक्षा

New Bajaj Pulsar 150 जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्ट 2026 मध्ये लाँच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Picture Credit: Pinterest

Picture Credit: Bajajauto

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