नव्या Pulsar 150 मध्ये अधिक स्पोर्टी बॉडी, शार्प टँक डिझाइन आणि आकर्षक LED लाइटिंग मिळण्याची शक्यता आहे.
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Picture Credit: Bajajauto
अपडेटेड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, Bluetooth Connectivity आणि Navigation सपोर्टसारखी आधुनिक फीचर्स मिळू शकतात.
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Picture Credit: Bajajauto
149cc इंजिन अधिक रिफाइंड ट्युनिंगसह येण्याची अपेक्षा आहे. शहरातील वापर आणि लांब प्रवासासाठी स्मूथ रायडिंग अनुभव मिळू शकतो.
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Picture Credit: Bajajauto
कामगिरीसोबतच इंधन बचतीलाही प्राधान्य दिले जाऊ शकते. त्यामुळे सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक चांगले मायलेज मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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Picture Credit: Bajajauto
Single-Channel ABS, Disc Brake आणि Tubeless Tyres यांसारखी सुरक्षा फीचर्स कायम राहण्याची किंवा अधिक सुधारित स्वरूपात येण्याची शक्यता आहे.
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Picture Credit: Bajajauto
नवी Pulsar 150 ची स्पर्धा TVS Apache RTR 160, Hero Xtreme 160R आणि Honda Unicorn यांसारख्या लोकप्रिय बाइक्सशी होऊ शकते.
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Picture Credit: Bajajauto
अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, या बाइकची किंमत सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे.
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Picture Credit: Bajajauto
New Bajaj Pulsar 150 जुलैच्या अखेरीस किंवा ऑगस्ट 2026 मध्ये लाँच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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Picture Credit: Bajajauto