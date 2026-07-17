बहुतेक स्कूटर्समध्ये Right Lever हा Front Brake नियंत्रित करतो. हा ब्रेक अचानक आणि जोरात दाबल्यास पुढच्या चाकावर जास्त भार येऊ शकतो.
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ओला रस्ता, वाळू, खडी किंवा कमी ग्रिप असलेल्या रस्त्यावर अचानक Front Brake दाबल्यास पुढचं चाक लॉक होण्याची शक्यता वाढते आणि स्कूटर घसरू शकते.
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Picture Credit: Pinterest
जास्त वेगात अचानक Front Brake दाबल्यास स्किड होण्याचा धोका वाढतो. वेगानुसार ब्रेकिंग करणं आवश्यक आहे.
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फक्त Right Brake वापरण्याऐवजी Front आणि Rear Brake यांचा संतुलित वापर केल्यास स्कूटर अधिक स्थिरपणे थांबते.
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ABS (Anti-lock Braking System) किंवा CBS (Combined Braking System) असलेल्या स्कूटर्समध्ये ब्रेकिंग अधिक नियंत्रित होऊ शकते. मात्र, ही यंत्रणा देखील भौतिकशास्त्राचे नियम बदलत नाही.
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झिजलेले टायर, कमी हवा किंवा खराब रस्त्यावरील पकड यामुळेही स्किड होण्याचा धोका वाढतो. टायरची नियमित तपासणी महत्त्वाची आहे.
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– अचानक जोरात ब्रेक दाबू नका. – दोन्ही ब्रेकचा संतुलित वापर करा. – पावसाळ्यात वेग कमी ठेवा. – टायर आणि ब्रेकची वेळेवर सर्व्हिस करा.
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Right Brake दाबल्यामुळेच स्कूटर घसरते असं नाही. रस्त्याची स्थिती, वेग, टायरची पकड आणि ब्रेक वापरण्याची पद्धत हे सर्व घटक मिळून स्किड होण्याची शक्यता ठरवतात.
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