बऱ्याचदा आपला फोन अनेक समस्या निर्माण करतो. पण, आपल्याला ते कळत नाही.
काहीना काही समस्या निर्माण होतात आणि आपण त्याला दुरुस्त करुन पुन्हा वापरतो. तुम्हीही असे करता का?
सतत फोन दुरुस्त केल्याने केवळ पैसे वाया जातात. अशी काही लक्षणे आहेत जी दिसल्यास तुम्हाला तो बदलण्याची आवश्यकता आहे.
तुमच्या स्मार्टफोनची बॅटरी लवकर संपत असेल तर हा एक मोठा संकेत आहे.
जर तुमच्या डिव्हाइसवर Apps व्यवस्थित चालत नसतील किंवा एकाच वेळी अनेक कामे करण्यात अडचण येत असेल तर...
समजून जा की तुमचा फोन आधुनिक गरजांसाठी अयोग्य झाला आहे.तुम्ही तुमचा फोन बदला.
तुमच्या फोनला अपडेट्स मिळणे बंद झाले असेल तर तुम्ही नवीन फोन विकत घ्यावा.
फोनचा कॅमेरा खराब झाला असेल किंवा स्क्रीनवर रेषा दिसत असतील तर हे देखील एक मोठे लक्षण आहे.
