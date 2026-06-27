कार इन्शुरन्स म्हणजे अपघात, चोरी, आग, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देणारी विमा योजना. योग्य पॉलिसीमुळे मोठा खर्च टाळता येतो.
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भारतात प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स घेणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे. अपघातात दुसऱ्या व्यक्तीचे वाहन, मालमत्ता किंवा शारीरिक नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई या पॉलिसीतून केली जाते.
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अपघात, आग, पूर, वादळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे तुमच्या स्वतःच्या कारचे झालेले नुकसान Comprehensive Policy मधील Own Damage कव्हरमध्ये समाविष्ट असते.
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कार चोरीला गेल्यास किंवा चोरीनंतर ती परत न मिळाल्यास, पॉलिसीच्या अटींनुसार विमा कंपनी आर्थिक भरपाई देऊ शकते.
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पूर, भूकंप, चक्रीवादळ, गारपीट, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे कारचे नुकसान झाल्यास Comprehensive Insurance अंतर्गत त्याचे संरक्षण मिळते.
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अपघातात वाहन चालकाला गंभीर दुखापत, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास Personal Accident Cover अंतर्गत ठरावीक आर्थिक मदत मिळू शकते.
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अतिरिक्त प्रीमियम भरून Zero Depreciation, Engine Protection, Roadside Assistance, Return to Invoice आणि Consumables Cover यांसारखे Add-on कव्हर्स घेता येतात.
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सामान्यतः मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे, वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे, वाहनाचा व्यावसायिक किंवा चुकीचा वापर, तसेच नियमित झीज (Wear & Tear) यांसारख्या बाबी इन्शुरन्समध्ये कव्हर केल्या जात नाहीत. त्यामुळे पॉलिसीतील Exclusions नक्की वाचा.
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पॉलिसीतील कव्हर, अपवाद (Exclusions), IDV, No Claim Bonus (NCB), क्लेम प्रक्रिया आणि Add-on पर्याय समजून घेतल्यास गरजेनुसार योग्य कार इन्शुरन्स निवडणे अधिक सोपे होते.
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