पैसे वाचवण्यासाठी कार इन्शुरन्सची ही माहिती आवश्यक

Automobile

27 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार इन्शुरन्स म्हणजे काय?

कार इन्शुरन्स म्हणजे अपघात, चोरी, आग, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देणारी विमा योजना. योग्य पॉलिसीमुळे मोठा खर्च टाळता येतो.

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थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स

भारतात प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स घेणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे. अपघातात दुसऱ्या व्यक्तीचे वाहन, मालमत्ता किंवा शारीरिक नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई या पॉलिसीतून केली जाते.

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ओन-डॅमेज कव्हर

अपघात, आग, पूर, वादळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे तुमच्या स्वतःच्या कारचे झालेले नुकसान Comprehensive Policy मधील Own Damage कव्हरमध्ये समाविष्ट असते.

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चोरीचे संरक्षण

कार चोरीला गेल्यास किंवा चोरीनंतर ती परत न मिळाल्यास, पॉलिसीच्या अटींनुसार विमा कंपनी आर्थिक भरपाई देऊ शकते.

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नैसर्गिक आपत्तीचे कव्हर

पूर, भूकंप, चक्रीवादळ, गारपीट, भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे कारचे नुकसान झाल्यास Comprehensive Insurance अंतर्गत त्याचे संरक्षण मिळते.

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Personal Accident Cover

अपघातात वाहन चालकाला गंभीर दुखापत, कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा मृत्यू झाल्यास Personal Accident Cover अंतर्गत ठरावीक आर्थिक मदत मिळू शकते.

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Add-on Covers

अतिरिक्त प्रीमियम भरून Zero Depreciation, Engine Protection, Roadside Assistance, Return to Invoice आणि Consumables Cover यांसारखे Add-on कव्हर्स घेता येतात.

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काय कव्हर होत नाही?

सामान्यतः मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणे, वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे, वाहनाचा व्यावसायिक किंवा चुकीचा वापर, तसेच नियमित झीज (Wear & Tear) यांसारख्या बाबी इन्शुरन्समध्ये कव्हर केल्या जात नाहीत. त्यामुळे पॉलिसीतील Exclusions नक्की वाचा.

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पॉलिसी घेण्यापूर्वी हे तपासा

पॉलिसीतील कव्हर, अपवाद (Exclusions), IDV, No Claim Bonus (NCB), क्लेम प्रक्रिया आणि Add-on पर्याय समजून घेतल्यास गरजेनुसार योग्य कार इन्शुरन्स निवडणे अधिक सोपे होते.

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