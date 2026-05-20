Bike Wash करताना होणाऱ्या मोठ्या चुका

20 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

डायरेक्ट वॉटर स्प्रे वापरणे

जास्त प्रेशरमुळे बाईकचे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आणि बेअरिंग्स खराब होऊ शकतात.

इंजिन गरम असताना वॉश करणे

Hot engine वर थंड पाणी टाकल्याने इंजिनला नुकसान होऊ शकते.

Chain ला थेट पाणी मारणे

चेनमधील ग्रीस निघून जाते आणि लवकर झिज वाढते.

कडक केमिकल्स पेंट आणि मेटल पार्ट्स खराब करू शकतात.

Cheap Detergent वापरणे

Battery, ignition switch आणि sensors मध्ये पाणी गेल्यास बिघाड होऊ शकतो.

Electronics नीट Cover न करणे

पाणी तसेच राहिल्यास rust (गंज) लागण्याचा धोका वाढतो.

Drying न करणे

Brake performance कमी होऊ शकते आणि safety risk वाढतो.

Brake डिस्क नीट clean न करणे

Wash नंतर chain कोरडी राहिली तर आवाज आणि wear वाढतो.

Chain ला पुन्हा lubrication न देणे

योग्य पद्धतीने Bike Wash केल्यास तुमची बाईक जास्त काळ new सारखी राहते!

महत्त्वाची टीप्स

