जर गेमिंग लॅपटॉप स्लो झाला असेल तर हार्ड ड्राईव्ह डीफ्रॅगमेंट करण्यास सुरुवात करा.
यामुळे तुमच्या गेमिंग लॅपटॉपची स्पीड अधिक वाढणार आहे.
बॅकग्राऊंडमध्ये सुरु असणारे अनावश्यक प्रोग्राम बंद करा.
स्टार्टअपवर सुरु असणारे प्रोग्राम बंद करा.
यासाठी टास्क मॅनेजरमध्ये जा आणि केवळ आवश्यक प्रोग्राम चालू ठेवा.
लॅपटॉपमधील व्हायरस ओळखण्यासाठी चांगल्या अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरचा वापर करा.
अनावश्यक फाईल्स आणि कॅशे हटवण्यासाठी डिस्क क्लिनअपचा वापर करा.
लॅपटॉपमधील ऑपरेटिंग सिस्टम आणि ड्राईवर्स नेहमी अपडेट ठेवा.