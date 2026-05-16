हिंदू धर्मामध्ये वट सावित्री व्रताला विशेष महत्त्व आहे. हा उपवास पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सुखी वैवाहिक जीवनासाठी विशेष आहे.
यावर्षी 16 मे रोजी वट सावित्री व्रत आणि शनी अमावस्येचा एक अद्भुत योगायोग पाहायला मिळेल.
या उपवासात विवाहित महिला वटवृक्षाची पूजा करतात आणि सावित्री व सत्यवानाची कथा ऐकतात.
वट सावित्री व्रताच्या दिवशी पूजा करण्यासाठी शुभ वेळ सकाळी 7 वाजून 45 मिनिटांपासून दुपारी 1.40 मिनिटांपर्यंत आहे
आपल्या दृढनिश्चय, तपश्चर्या आणि भक्तीच्या जोरावर सावित्रीने यमराजाकडून आपले पती सत्यवान यांचा जीव परत मिळवला.
वट पूजा केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर पर्यावरण आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची मानली जाते.
वट सावित्री व्रत आणि शनि अमावस्या यांच्या दुर्मिळ संयोगामुळे वैवाहिक जीवनातील गोडवा आणि शनि दोषापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो.
