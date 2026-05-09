जगातले सर्वात स्वस्त पेट्रोल कुठे मिळते?
Picture Credit: Pinterest
जर आपण पेट्रोलबद्दल बोललो, तर ते ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाच्या भागांपैकी एक आहे.
Picture Credit: Pinterest
पण, जगात असे काही देश आहेत जिथे हे पेट्रोल पाण्यापेक्षाही स्वस्त आहे.
Picture Credit: Pinterest
जगातील पेट्रोल आखाती देशांमधून निर्यात केले जाते. मात्र, सर्वात पेट्रोल व्हेनेझुएलामध्ये मिळते.
Picture Credit: Pinterest
व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या तेलसाठ्यांपैकी एक आहे आणि येथे तेल सुमारे $0.03 (रु. ३-४) प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
Picture Credit: Pinterest
येथील सरकार आपल्या लोकांना पेट्रोलवर अनुदानही देते. त्यामुळे येथे पेट्रोल खूप स्वस्त दरात मिळते.
\Picture Credit: Pinterest
इराणमध्ये पेट्रोलचे दर खूप कमी आहेत, जिथे सरकार पेट्रोलवर अनुदानही देते.
Picture Credit: Pinterest
तेलाच्या मोठ्या साठ्यांमुळे या देशांमध्ये पेट्रोल खूप स्वस्तात मिळते.
Picture Credit: Pinterest
मात्र, स्वस्त पेट्रोल हे नेहमी मजबूत अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नसते. कधीकधी असे देश गंभीर आर्थिक संकटाचाही सामना करतात.
Picture Credit: Pinterest
बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?