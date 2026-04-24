मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग म्हणजे आहार.
आहारात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा समावेश असावा.
पालक, मेथी आणि बाथुआ यांसारख्या भाज्यांमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते.
प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत आहे. ज्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते.
चरबीयुक्त माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड भरपूर प्रमाणात असतात.
मधुमेहाशी संबंधित दाह कमी करतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात.
पांढरा तांदूळ किंवा रिफाइंड पिठाऐवजी ओट्स, बाजरी आणि ब्राऊन राईस ही धान्ये खावीत.
या धान्यांचे पचन हळूहळू होते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत होते.
