मधुमेह रुग्णांसाठी 'या' गोष्टी ठरतील प्रभावी

24 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

मधुमेह

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग म्हणजे आहार.

पोषक तत्व

आहारात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा समावेश असावा.

पालेभाज्या

पालक, मेथी आणि बाथुआ यांसारख्या भाज्यांमध्ये कॅलरीज कमी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते.

प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत आहे. ज्यामुळे बराच वेळ पोट भरल्यासारखे वाटते.

अंडी

चरबीयुक्त माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड भरपूर प्रमाणात असतात.

मासे

मधुमेहाशी संबंधित दाह कमी करतात आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारतात.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

पांढरा तांदूळ किंवा रिफाइंड पिठाऐवजी ओट्स, बाजरी आणि ब्राऊन राईस ही धान्ये खावीत.

धान्य

या धान्यांचे पचन हळूहळू होते, ज्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत होते.

साखरेची पातळी

