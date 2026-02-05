त्वचा चांगली ठेवण्यासाठी आहारामध्ये या गोष्टींचा समावेश करणे गरजेचे आहे. कोलेजन वाढवण्यास उपयुक्त असतात. त्यामुळे त्वचा चांगली राहते.
आहारामध्ये पपईचा समावेश करा. ते शरीराला डिटॉक्सिफाय करते त्यामुळे त्वचा चांगली राहते. यामध्ये व्हिटॅमीन सी असते. याव्यक्तिरिक्त संत्र, लिंबूदेखील तुम्ही खावू शकता.
तुम्ही तुमच्या रोजच्या आहारात डार्क चॉकलेटचा एक तुकडा खाऊ शकता कारण त्यामध्ये अनेक गुणधर्म असतात. जे तुमच्या त्वचेसाठी फायदेशीर असते.
त्वचा चांगली राहण्यासाठी आहारामध्ये बदामाचा समावेश करा. कारण यामध्ये प्रथिने, अमीनो ॲसिड आणि विटामीन ई असते. रोज सकाळी भिजवलेले 3 ते 4 बदाम खावे
टॅमेटो असे फळ आहे जे त्वचेवर लावल्याने हे डाग आणि टॅनिंग कमी करेल आणि त्यात असलेले लायकोपीन आणि व्हिटॅमिन सी तुमच्या त्वचेचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करेल.
तुमच्या आहारामध्ये रोज विविध प्रकारच्या हिरव्या पालेभाज्यांचा समावेश करावा. जो तुमची त्वचा निरोगी ठेवण्यास मदत करेल. त्यामुळे तुम्हाला विटामीन मिळतील.
त्वचा चांगली ठेवण्यासाठी काही टिप्स फॉलो कराव्यात. जसे की, रोज व्यायाम करणे, मद्यपान, धूम्रपान आणि जास्त साखरेचे सेवन टाळा आणि चांगली झोप
