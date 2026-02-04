१० मिनिटांत तयार होणारी मसाला पाव रेसिपी

Life style

04 february 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत बटर किंवा तेल गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्या.

कांदा परता 

Picture Credit: Pinterest

आलं-लसूण पेस्ट घालून एक मिनिट परता. नंतर टोमॅटो घालून ते मऊ होईपर्यंत शिजवा.

आलं-लसूण पेस्ट टाका

Picture Credit: Pinterest

आता हळद, लाल तिखट, पावभाजी मसाला आणि मीठ घालून मसाला तेल सुटेपर्यंत चांगला परता.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

उकडलेली मटार घालून सगळं मिश्रण एकत्र करा. गरज असल्यास थोडं पाणी घालून घट्ट भाजी तयार करा.

भाजी तयार होते

Picture Credit: Pinterest

शेवटी लिंबाचा रस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

आता पाव मधून कापून तव्यावर थोडं बटर लावून भाजीसह दोन्ही बाजूंनी हलकेसे भाजून घ्या.

पाव भाजून घ्या

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम मसाला पाव तयार! भाजलेल्या पावसोबत मसाला सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

