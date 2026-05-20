भारताने चॅटजीपीटी २.० या साधनाच्या सहाय्याने केवळ एका महिन्यात १ अब्जाहून अधिक AI प्रतिमा तयार केल्या आहेत.
हा जगातील सर्वात मोठ्या AI प्रतिमा विक्रमांपैकी एक मानला जातो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी Sam Altman ने म्हटले की, भारतातील लोकांना हे टूल इतके आवडत आहे हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले आहे.
आता फोटो एडिट करण्यासाठी तुम्हाला ग्राफिक डिझायनर असण्याची गरज नाही. फक्त एक सोपा प्रॉम्प्ट टाका आणि उच्च-गुणवत्तेचे आणि ट्रेंडिंग एआय फोटो तयार करु शकता.
हे साधन भारतीय भाषा सहजपणे समजू शकत असल्यामुळे ते अधिक लोकप्रिय झाले आहे.
एका सामान्य सेल्फीला एका आलिशान सिनेमॅटिक लूकमध्ये रुपांतरित करता येते. हा फोटो अगदी DSLR सारखा लूक देतो.
या फोटोला १९९०s Cartoon Network मध्ये बदलता येते. बोल्ड आउटलाईन, एक्सप्रेसिव्ह फेस आणि नॉस्टॅल्जिक एनीमेशन वाइबच्या सहाय्याने अधिक सुंदर दिसते.
या फोटोला मिनीएचर टाइनी वर्ल्ड ट्रेंडमध्ये बदलता येते. ज्यामध्ये व्यक्ती मोठी दिसते आणि आजूबाजूच्या सर्व गोष्टी छोट्या दिसतात. जणू काय टिल्ट शिफ्ट फोटोग्राफी स्टाईल.
या फोटोला पावसात भिजलेले रस्ते, होलोग्राम इफेक्ट्स, जांभळ्या आणि ब्लू शेड्सची चमक आणि 'ब्लेड रनर' सारखा सिनेमॅटिक फील देते.
