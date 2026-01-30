जेव्हा अर्थमंत्री नव्हे तर स्वतः पंतप्रधानांनी सादर केला अर्थसंकल्प

येत्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचे अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून देखील सर्वसामान्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत.
देशाचा अर्थसंकलप नेहमीच अर्थमंत्री सादर करत असतात.
मात्र, आज आपण अशा पंतप्रधानांबद्दल जाणून घेऊयात, ज्यांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केले होते.
पंडित नेहरूंनी 13 फेब्रुवारी ते 13 मार्च 1958 पर्यंत अर्थ मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला. या दरम्यानच नेहरूंनी पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक वर्ष 1970-71 साठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता.
1987- 88 चा अर्थसंकल्प तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सादर केला होता.
