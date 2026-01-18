देशातील सर्वात श्रीमंत जमिनदार कोण ? 

Lifestyle

18 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

जागात सर्वात मोठा खंड म्हणजे आशिया खंड. 

आशिया खंड

Picture Credit: Pixabay

यात भारताचा समावेश असून या देशाला उपखंड देखील म्हणतात.

उपखंड 

याचकारणाने भौगोलिकदृष्ट्या पाहायचं झालं तर जमिनीच्या बाबतील भारत अव्वल आहे.

भारत 

भारतात जमिनीचा तसा तुटवडा नाही पण इथली मालकी कोण्या व्यक्तीची नाही.

मालकी 

जमिनीचे सर्वाधिक अधिकार कोणाचे असतील तर ते भारत सरकारचे.

अधिकार 

यामध्ये देखील कोणत्या शाखेकडे सर्वाधिक जमिन असेल तर ती म्हणजे भारतीय रेल्वे.

भारतीय रेल्वे

भारतात रेल्वेचं जाळ अगदी तळागाळात पसरलेलं आहे.

रेल्वेचं जाळ 

Picture Credit: Pinterest

भारत सरकारडे साधारण 15 हजार 531 स्केयर किमी इतकी जमीन आहे.

जमीन 

Picture Credit: Pinterest

ज्यामध्ये रेल्वेकडे 2926.6 स्केयर किमी जमीन आहे.

जमीन 

Picture Credit: Pinterest

डाळिंबाचा ज्यूस पिण्याचे फायदे

पुढे वाचा