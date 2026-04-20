अलीकडेच इंफीनिक्सने Infinix Note 60 Pro स्मार्टफोन लाँच केला होता.
नोट सिरीजअंतर्गत लाँच करण्यात आलेल्या स्मार्टफोनची विक्री आता सुरु झाली आहे.
8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 31,999 रुपये आणि 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये आहे.
ग्राहक फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या इंडिया वेबसाईटवरून हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.
कंपनी या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर काही खास ऑफर्स देत आहे.
अॅक्सिस, आयसीआयसीआय आणि एसबीआय क्रेडिट कार्डवर 3,000 रुपयांचे इन्स्टंट डिस्काउंट मिळत आहे.
तसेच 2,000 रुपयांची अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर देखील उपलब्ध आहे.
Infinix स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच 1.5K 3D कर्व्ड अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे.
