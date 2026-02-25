काही दिवसांपूर्वी भारतात इन्फिनिक्स नोट एज 5जी स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला.
या स्मार्टफोनची विक्री आजपासून भारतात सुरु झाली आहे.
स्मार्टफोन भारतात 6GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच झाला आहे.
6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 21,999 रुपये आहे.
8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 23,999 रुपये आणि 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 25,999 रुपये आहे.
स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट आणि इनफिनिक्स इंडिया ऑनलाईनद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
डिव्हाईस लूनर टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू आणि सिल्क ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे
कंपनी SBI आणि आयसीआयसीआय बँक कार्डवर 2,000 रुपयांपर्यंतची त्वरित बँक सूट देत आहे.
