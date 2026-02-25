Infinix च्या नव्या स्मार्टफोनची विक्री सुरु

Science Technology

25 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

काही दिवसांपूर्वी भारतात इन्फिनिक्स नोट एज 5जी स्मार्टफोन लाँच करण्यात आला. 

इन्फिनिक्स नोट एज 5जी

विक्री सुरु

या स्मार्टफोनची विक्री आजपासून भारतात सुरु झाली आहे. 

स्मार्टफोन भारतात 6GB + 128GB, 8GB + 128GB आणि 8GB + 256GB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच झाला आहे. 

स्मार्टफोन व्हेरिअंट 

6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 21,999 रुपये आहे. 

व्हेरिअंटची किंमत

8GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत 23,999 रुपये आणि 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 25,999 रुपये आहे. 

जाणून घ्या

स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट आणि इनफिनिक्स इंडिया ऑनलाईनद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म

डिव्हाईस लूनर टाइटेनियम, स्टेलर ब्लू आणि सिल्क ग्रीन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध आहे

कलर ऑप्शन

कंपनी SBI आणि आयसीआयसीआय बँक कार्डवर 2,000 रुपयांपर्यंतची त्वरित बँक सूट देत आहे.

बँक कार्ड ऑफर

