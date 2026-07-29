इंस्टाग्रामवर फॉलोवर्सची संख्या वाढत नाहीये? काही सोप्या टिप्स फॉलो करू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
चांगला प्रोफाईल फोटो वापरा, बायोमध्ये योग्य माहिती द्या आणि यूजरनेम सोपे ठेवा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
क्रिएटिव्ह आणि हाय-क्वालिटी फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आठवड्यातून किमान 3 ते 4 वेळा पोस्ट शेअर करा, ज्यामुळे फॉलोवर्ससोबत कनेक्टेड राहू शकता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
योग्य आणि पोस्ट संबंधित हॅशटॅग्सचा वापर करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कमेंट्स आणि डीएममध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
रिल्ससाठी ट्रेडिंग ऑडिओ वापरा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)