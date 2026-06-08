एक सेटिंग आणि आरामात पाहा इंस्टाग्राम रिल्स

Science Technology

8 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ऑटो स्क्रोल

इंस्टाग्रामवर ऑटो स्क्रोल नावाचे एक फीचर आहे. 

Picture Credit:  pinterest

इंस्टाग्राम रिल्स

हे फीचर ऑन केल्यानंतर रिल्स आपोआप स्क्रोल होतात. 

Picture Credit:  pinterest

इंस्टाग्राम अकाऊंट

इंस्टाग्राम अकाऊंटमध्ये ऑटो स्क्रोल फीचर ऑन करण्यासाठी काही स्टेप्स फॉलो करा. 

Picture Credit:  pinterest

सर्वात आधी इंस्टाग्राम ओपन करा आणि रिल्स आयकॉनवर टॅप करा. 

रिल्स आयकॉन

Picture Credit:  pinterest

स्क्रीनवर दिसणाऱ्या रिल्समधील डाव्या बाजूला असलेल्या तीन डॉटवर क्लिक करा.

स्मार्टफोन स्क्रीन

Picture Credit:  pinterest

आता तुम्हाला ऑटो स्क्रोल पर्याय दिसेल, त्यावर टॅप करा आणि ऑन करा. 

ऑटो स्क्रोल पर्याय

Picture Credit:  pinterest

आता तुम्हाला हाताने रिल्स स्क्रोल करण्याची गरज नाही.

इंस्टाग्राम फीचर

Picture Credit:  pinterest

एक रिल संपल्यानंतर स्क्रीनवर दुसरी रिल आपोआप चालू होणार आहे. 

दुसरी रिल

Picture Credit:  pinterest

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