इंस्टाग्रामचे सीक्रेट फीचर्स, बहुतेकांना माहितच नाहीत

Science Technology

19 April 2026

Author:  हर्षदा जाधव

इंस्टाग्राम फीचर्स 

इंस्टाग्राममध्ये असे अनेक फीचर्स आहेत, ज्याबाबत 90 टक्के लोकांना माहिती नाही. 

म्यूट फीचर्स 

तुम्ही काही लोकांच्या पोस्ट्स आणि स्टोरी म्यूट करू शकता. 

खास मित्रांसाठी क्लोज फ्रेंड्स यादी तयार करून स्पेशल स्टोरी आणि पोस्ट शेअर करू शकता.

क्लोज फ्रेंड्स यादी

एखाद्या यूजरची स्टोरी गुप्तपणे पाहण्यासाठी एअरप्लेन मोड ट्रिक वापरा. 

एअरप्लेन मोड ट्रिक

तुम्ही प्रोफाईलवरील जुन्या पोस्ट्स आर्काइव्ह फीचर वापरून लपवू शकता. 

आर्काइव्ह फीचर

अनावश्यक लोकांना ब्लॉक न करता रिस्ट्रिक्ट करण्याचा पर्याय निवडू शकता. 

रिस्ट्रिक्ट पर्याय 

मेसेज कंट्रोलचा वापर करून तुम्ही नको असलेले मेसेज फिल्टर करू शकता. 

मेसेज कंट्रोल

या फीचर्सचा वापर करून तुम्ही इंस्टाग्राम वापरण्याचा अनुभव प्रिमियम बनवू शकता. 

इंस्टाग्राम अनुभव 

