इंस्टाग्राममध्ये असे अनेक फीचर्स आहेत, ज्याबाबत 90 टक्के लोकांना माहिती नाही.
तुम्ही काही लोकांच्या पोस्ट्स आणि स्टोरी म्यूट करू शकता.
खास मित्रांसाठी क्लोज फ्रेंड्स यादी तयार करून स्पेशल स्टोरी आणि पोस्ट शेअर करू शकता.
एखाद्या यूजरची स्टोरी गुप्तपणे पाहण्यासाठी एअरप्लेन मोड ट्रिक वापरा.
तुम्ही प्रोफाईलवरील जुन्या पोस्ट्स आर्काइव्ह फीचर वापरून लपवू शकता.
अनावश्यक लोकांना ब्लॉक न करता रिस्ट्रिक्ट करण्याचा पर्याय निवडू शकता.
मेसेज कंट्रोलचा वापर करून तुम्ही नको असलेले मेसेज फिल्टर करू शकता.
या फीचर्सचा वापर करून तुम्ही इंस्टाग्राम वापरण्याचा अनुभव प्रिमियम बनवू शकता.
