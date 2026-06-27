जुन्या गाडीत CNG बसवण्याचा विचार करताय?

Automobile

27 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

पेट्रोलऐवजी CNG वापरा

अनेक लोक चांगल्या इंधन कार्यक्षमतेसाठी त्यांच्या जुन्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये CNG किट बसवतात. E20 इंधनामुळे बरेच जण पेट्रोलवरुन CNG कडे वळले आहेत.

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CNG किती सुरक्षित

CNG किट बसवणे सुरक्षित आहे, पण काही अटींसह. काही गोष्टींकडे लक्ष न दिल्यास समस्या निर्माण होऊ शकतात.

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CNG किट कोणत्याही गाडीवर बसवता येत नाही. तुमची गाडी CNG साठी योग्य असणे आवश्यक आहे. जर CNG चाललत नसेल तर तुम्ही किट बसवू नये. 

या गोष्टी ठेवा लक्षात

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नेहमी अस्सल आणि मूळ CNG किटच वापरा. इतर कोणतेही किट वापरल्यास तुमचा विमा दावा नाकारला जाऊ शकतो.

अस्सल किट वापरा

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जुन्या गाडीत CNG बसवण्यासाठी नेहमी RTO आणि एआरएआय मान्यताप्राप्त किट्सचाच वापर करा. हे किट्स तुमच्यासाठी सर्वात सुरक्षित पर्याय आहेत.

RTO मान्यताप्राप्त किट

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तुम्ही आफ्टर मार्केट किट बसवत नसल्यामुळे तुम्हाला RTO कडून मंजुरीची देखील आवश्यकता असेल, त्यानंतर तुमचे रसी अद्ययावत केले जाईल.

RC अद्ययावत करावे लागेल

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विक्रेते तुम्हाला जुना गॅस सिलेंडर विकतील. ही पद्धत स्वस्त वाटू शकते. पण, दीर्घकाळ ती अधिक धोकादायक आणि खर्चिक ठरु शकते.

जुना सिलेंडर वापरु नका

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CNG गाड्यांमध्ये गॅस गळती होण्याची शक्यता असते. बाह्य किट बसवताना ही गोष्ट लक्षात ठेवा. शिवाय CNG किट बसवल्याने तुमच्या गाडीच्या वॉरंटीवर परिणाम होईल. 

वॉरंटीवरही परिणाम

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कंपनी फिटेड CNG कार खरेदी करणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. 

कंपनीने बसवलेला CNG सर्वोत्तम

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