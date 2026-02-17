आयफोन 18 हा 2026 मध्ये नाही तर 2027 मध्ये लाँच केला जाऊ शकतो.
कंपनी यावेळी त्यांची रणनिती बदलणार असल्याची शक्यता आहे.
आयफोनमध्ये OIS सपोर्टसह 48MP प्राइमरी कॅमेरा आणि 48MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा असू शकतो.
सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या डिव्हाईसमध्ये 18MP फ्रंट कॅमेरा दिला जाऊ शकते.
कंपनी आयफोनच्या डिझाईनमध्ये बदल करू शकते, असं देखील सांगितलं जात आहे.
आगामी आयफोनमध्ये पुढील जनरेशन A20 चिपसेट दिले जाण्याची शक्यता आहे.
आयफोन 18 मध्ये कमाल ब्राइटनेस किमान 3000 निट्ससह 6.3-इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले असू शकतो.
आयफोन 18 फेब्रुवारी 2027 मध्ये लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे.
