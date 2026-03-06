येत्या काहीच महिन्यांत आयफोन 18 प्रो मॅक्स लाँच होणार आहे.
लाँचिंगपूर्वीच आयफोन 18 प्रो मॅक्सचे काही डिटेल्स लीक झाले आहेत.
लीक्सनुसार, कंपनी सप्टेंबर महिन्यात आयफोन 18 प्रो मॅक्स लाँच करू शकते.
या आयफोन मॉडेलमध्ये 6.9-इंच मोठा डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे.
फोनमधील डायनॅमिक आईसलँड अधिक छोटे केले जाऊ शकते.
रिपोर्ट्समध्ये दावा केला की, फोन अंडर डिस्प्ले फेस आयडीने सुसज्ज असू शकतो.
डीप रेड, कॉफी आणि डीप पर्पल सारख्या नवीन रंगांमध्ये आयफोन लाँच केला जाऊ शकतो.
आयफोन 18 प्रो मॅक्समध्ये 5100mAh बॅटरी असू शकते.
