iPhone 18 सिरीज भारतात कधी लाँच होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे

Tech

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max हे दोन वेरिअंट होणार लाँच

दोन वेरिअंट

Picture Credit: Pinterest

रिपोर्टनुसार, iPhone 18 सिरीज सप्टेंबर 2026 मध्ये लाँच  होऊ शकते

भारतात एंट्री

Picture Credit: Pinterest

iPhone 18 सिरीजमध्ये बॅटरी आणि परफॉरमन्स पातळीवर अपग्रेड पहायला मिळू शकते

नवीन काय?

Picture Credit: Pinterest

फोनची कमीत कमी जागा घेईल अशा तऱ्हेने डायनॅमिक आयलंड या फोनमध्ये फिट केले जाईल

डायनॅमिक आयलंड

Picture Credit: Pinterest

कॅमेरा मॉड्युल बदलण्याची अद्याप कोणतीही घोषणा नाही, दोन्ही मॉडेलमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असू शकतो

कॅमेरामध्ये बदल?

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही वेरिअंटमध्ये कॉफी आणि बरगंडी हे दोन नवे रंग मिळू शकतील

नव्या रंगाचा पर्याय

Picture Credit: Pinterest

दोन्ही वेरिअंटमध्ये A20 Pro प्रगत चिपसेट मिळू शकतो

चिपसेट?

Picture Credit: Pinterest

बॅटरी

Picture Credit: Pinterest

बॅटरी क्षमता वाढवली जाऊ शकते Pro Max वर्जनमध्ये 5100mAh बॅटरी मिळण्याची चर्चा

डिस्प्ले

Picture Credit: Pinterest

iPhone 18 Pro: 6.3 इंचाचा तर, Pro Max: 6.9 इंचाचा डिस्प्ले असू शकतो

