iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max हे दोन वेरिअंट होणार लाँच
रिपोर्टनुसार, iPhone 18 सिरीज सप्टेंबर 2026 मध्ये लाँच होऊ शकते
iPhone 18 सिरीजमध्ये बॅटरी आणि परफॉरमन्स पातळीवर अपग्रेड पहायला मिळू शकते
फोनची कमीत कमी जागा घेईल अशा तऱ्हेने डायनॅमिक आयलंड या फोनमध्ये फिट केले जाईल
कॅमेरा मॉड्युल बदलण्याची अद्याप कोणतीही घोषणा नाही, दोन्ही मॉडेलमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असू शकतो
दोन्ही वेरिअंटमध्ये कॉफी आणि बरगंडी हे दोन नवे रंग मिळू शकतील
दोन्ही वेरिअंटमध्ये A20 Pro प्रगत चिपसेट मिळू शकतो
बॅटरी क्षमता वाढवली जाऊ शकते Pro Max वर्जनमध्ये 5100mAh बॅटरी मिळण्याची चर्चा
iPhone 18 Pro: 6.3 इंचाचा तर, Pro Max: 6.9 इंचाचा डिस्प्ले असू शकतो