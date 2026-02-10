हा आहे: Samsung Galaxy F70e 17 फेब्रुवारीपासून होणार विक्री
4GB + 128GB मॉडेल: 12,999 रुपये 6GB + 128GB मॉडेल: 14,999 रुपये
6.7 इंचाचा HD+ डिस्प्ले, LCD स्क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 800 निट्सचा ब्राइटनेस
उत्तम परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट
4/6GB रॅमसह, 128GB स्टोरेज
50+2MP रिअर कॅमेरा 8MP सेल्फी कॅमेरा
6,000 mAh क्षमतेचा बॅटरी
17 फेब्रुवारीपासून फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंग ऑनलाइन स्टोर्सवर