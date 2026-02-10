फक्त 15,000 रुपयांत सॅमसंग  लाँच करतेय नवा स्मार्टफोन

Tech

10 February 2026

Author: वेद बर्वे

हा आहे: Samsung Galaxy F70e 17 फेब्रुवारीपासून होणार विक्री

Samsung Galaxy F70e

Picture Credit: Samsung

4GB + 128GB मॉडेल: 12,999 रुपये 6GB + 128GB मॉडेल: 14,999 रुपये

किंमत किती

Picture Credit: Samsung

6.7 इंचाचा HD+ डिस्‍प्‍ले, LCD स्‍क्रीन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट 800 निट्सचा ब्राइटनेस

डिस्प्ले

Picture Credit: Samsung

उत्तम परफॉर्मन्ससाठी मीडियाटेक  डायमेंसिटी 6300 चिपसेट

चिपसेट

Picture Credit: Samsung

4/6GB रॅमसह, 128GB स्टोरेज

स्टोरेज

Picture Credit: Samsung

50+2MP रिअर कॅमेरा 8MP सेल्फी कॅमेरा

कॅमेरा

Picture Credit: Samsung

बॅटरी

Picture Credit: Samsung

6,000 mAh क्षमतेचा बॅटरी

कुठे मिळणार?

Picture Credit: Samsung

17 फेब्रुवारीपासून फ्लिपकार्ट आणि  सॅमसंग ऑनलाइन स्‍टोर्सवर

