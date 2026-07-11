विजय सेल्समध्ये आयफोन एअरवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने आयफोन एअर भारतात 1,19,900 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केला होता.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आता विजय सेल्समध्ये आयफोन एअरची किंमत 98,990 रुपये झाली आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ग्राहकांना या आयफोनच्या खरेदीवर 20,910 रुपयांची बचत करता येणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एसबीआय आणि ॲक्सिस बँक क्रेडिट कार्ड्स वापरल्यास 4,000 रुपयांचे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिळणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
यानंतर आयफोन एअरची किंमत 94,990 रुपये होणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
ग्राहक प्रतिमहिना 15,831 रुपये ईएमआय भरून देखील आयफोन खरेदी करू शकतात.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आयफोन खरेदीचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही ऑफर फायद्याची आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)