काही दिवसांपूर्वीच लाँच करण्यात आलेल्या iQOO 15R च्या विक्रीला सुरुवात झाली आहे.
स्मार्टफोन 8GB+ 256GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB या व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे.
डिव्हाईसच्या 8GB+ 256GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत 44,999 रुपये आहे.
12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत अनुक्रमे 47,999 रुपये आणि 52,999 रुपये आहे.
कंपनी लाँच ऑफरचा भाग म्हणून फोनवर मोठी बँक सूट देखील देत आहे.
HDFC आणि अॅक्सिस बँक क्रेडिट, डेबिट आणि EMI व्यवहारांवर 4,000 रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते.
iQOO च्या या फोनमध्ये 6.59-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे.
फोनमध्ये 7,600mAh लिथियम-आयन बॅटरी आणि 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.
