Normal Meter: वीज वापराची माहिती ठराविक कालावधीनंतर मिळते. Smart Meter: वीज वापराची माहिती जवळपास रिअल-टाइममध्ये उपलब्ध होते.
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Normal Meter: रीडिंगसाठी प्रत्यक्ष तपासणीची गरज पडू शकते. Smart Meter: रीडिंग स्वयंचलितपणे वीज वितरण कंपनीकडे पाठवले जाते.
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Normal Meter: मासिक बिलाच्या आधारे पेमेंट करावे लागते. Smart Meter: अनेक ठिकाणी प्रीपेड किंवा डिजिटल बिलिंगची सुविधा उपलब्ध असते.
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Normal Meter: वापराचे तपशील मर्यादित स्वरूपात दिसतात. Smart Meter: वीज वापराचे विश्लेषण करून बचतीसाठी मदत मिळू शकते.
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Normal Meter: अतिरिक्त डिजिटल सुविधा नसतात. Smart Meter: मोबाईल अॅप, अलर्ट आणि वापराची माहिती सहज पाहता येते.
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दोन्ही मीटर वीज वापर मोजण्यासाठी प्रमाणित असतात. मात्र Smart Meter मध्ये डेटा पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित असते.
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ज्या भागात Smart Meter उपलब्ध आहे आणि डिजिटल सुविधा वापरायच्या आहेत, त्यांच्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो. इतर ठिकाणी Normal Meter देखील प्रभावीपणे काम करतो.
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