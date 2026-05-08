Sunroof म्हणजे Premium Feel…पण खरंच उपयोगी आहे?

Automobile

08 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Sunroof खरंच Useful आहे 

Sunroof म्हणजे आजकाल फॅशन झाली आहे. पण, ही खरंच Useful आहे का? चला जाणून घेऊया. 

Picture Credit: Pinterest

Sunroof चे फायदे

Sunroof मुळे केबिन जास्त हवेशीर वाटते. नॅचरल लाईट मिळतो. प्रिमियम लूक येतो आणि लॉंग ड्राइव्हमध्ये मजा येते.

Picture Credit: Pinterest

फ्रेश हवेशीर अनुभव

हायवेवर खिडकी उघडल्यावर आवाज येतो. पण, Sunroof मुळे आवाज नियंत्रणात राहतो.

Picture Credit: Pinterest

इंडियाच्या उन्हात कॅबिन लगेचच गरम होतो. त्यामुळे AC ला जास्त मेहनत घ्यावी लागते.

Sunroof चा भारतात तोटा

Picture Credit: Pinterest

Sunroof मध्ये मोटर्स, रेल्स, रबर सेल्स असतात. त्यामुळे धूळ किंवा पावसामुळे Leakage issues येऊ शकतात.

मेंटेनन्स कॉस्ट

Picture Credit: Pinterest

थोडासा Extra weight आणि heat मुळे AC Usage वाढू शकतो.

मायलेज

\Picture Credit: Pinterest

अनेक लोकांचे म्हणणे आहे की, सनरुफ जास्त करुन Show-off feature बनले आहे.

लोक खरंच वापरतात का?

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला प्रिमियम लूक आवडत असेल. तसेच जास्त लांबचा प्रवास सतत होत असेल तर घेऊ शकता. 

सनरुफ गाडी घ्यावी का?

Picture Credit: Pinterest

असे पाहिला गेले तर प्रत्यक्ष वापर कमी असतो. 

प्रत्यक्ष वापर

Picture Credit: Pinterest

मर्सिडीजची स्वस्त EV कार कितीला पडेल?

पुढे वाचा