Sunroof म्हणजे आजकाल फॅशन झाली आहे. पण, ही खरंच Useful आहे का? चला जाणून घेऊया.
Sunroof मुळे केबिन जास्त हवेशीर वाटते. नॅचरल लाईट मिळतो. प्रिमियम लूक येतो आणि लॉंग ड्राइव्हमध्ये मजा येते.
हायवेवर खिडकी उघडल्यावर आवाज येतो. पण, Sunroof मुळे आवाज नियंत्रणात राहतो.
इंडियाच्या उन्हात कॅबिन लगेचच गरम होतो. त्यामुळे AC ला जास्त मेहनत घ्यावी लागते.
Sunroof मध्ये मोटर्स, रेल्स, रबर सेल्स असतात. त्यामुळे धूळ किंवा पावसामुळे Leakage issues येऊ शकतात.
थोडासा Extra weight आणि heat मुळे AC Usage वाढू शकतो.
अनेक लोकांचे म्हणणे आहे की, सनरुफ जास्त करुन Show-off feature बनले आहे.
जर तुम्हाला प्रिमियम लूक आवडत असेल. तसेच जास्त लांबचा प्रवास सतत होत असेल तर घेऊ शकता.
असे पाहिला गेले तर प्रत्यक्ष वापर कमी असतो.
