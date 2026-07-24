फोन स्लो होणे, बॅटरी लवकर संपणे किंवा अनोळखी परवानग्या दिसणे हे Spy App चे संकेत असू शकतात. काही मिनिटांत हे तपासता येते.
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Settings → Apps मध्ये जाऊन अनोळखी किंवा वापरत नसलेले App दिसत असल्यास त्याची खात्री करा.
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Camera, Microphone, Location किंवा SMS ची परवानगी कोणत्या Appsना आहे, ते तपासा.
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Settings → Battery मध्ये जाऊन जास्त बॅटरी वापरणारे अज्ञात App दिसल्यास सावध राहा.
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Mobile Data किंवा Wi-Fi वापरात अनोळखी App सतत डेटा वापरत असेल तर ते संशयास्पद असू शकते.
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Settings → Security → Device Admin Apps मध्ये जाऊन अनोळखी Appला Admin Access दिला आहे का ते तपासा.
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Google Play Protect सुरू करून फोन स्कॅन करा. हे अनेक हानिकारक Apps ओळखण्यास मदत करते.
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संशयास्पद App Uninstall करा, सर्व पासवर्ड बदला आणि फोनचे सॉफ्टवेअर अपडेट ठेवा.
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नेहमी अधिकृत App Store वरूनच App डाउनलोड करा आणि अनोळखी लिंक किंवा APK फाइल्स टाळा.
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