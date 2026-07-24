Mercedes-Benz E-Class AMG Line: लक्झरी, टेक्नॉलॉजी आणि परफॉर्मन्सचा परफेक्ट संगम

Automobile

24 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

AMG Front Apron, स्पोर्टी बंपर, डायमंड ग्रिल आणि मोठे अलॉय व्हील्स यामुळे E-Class ला अधिक आकर्षक आणि डायनॅमिक लूक मिळतो.

AMG Line Exterior

Picture Credit: mercedes-benz

सुपरस्क्रीन डॅशबोर्ड, प्रीमियम लेदर फिनिश, Ambient Lighting आणि Panoramic Sunroof यामुळे केबिन अधिक लक्झरी वाटतो.

Panoramic Interior

Picture Credit: mercedes-benz

डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मोठी टचस्क्रीन आणि MBUX Voice Assistant मुळे कारमधील प्रत्येक फीचर सहज नियंत्रित करता येते.

MBUX Superscreen

Picture Credit: mercedes-benz

E-Class AMG Line मध्ये दमदार इंजिन आणि 4MATIC All-Wheel Drive सिस्टम मिळते. त्यामुळे शहरात आणि हायवेवर उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.

दमदार परफॉर्मन्स

Picture Credit: mercedes-benz

Adaptive Cruise Control, Active Brake Assist, Blind Spot Assist आणि 360° Camera सारखी प्रगत सेफ्टी फीचर्स सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करतात.

Safety Features

Picture Credit: mercedes-benz

Ventilated Seats, Multi-zone Climate Control, Wireless Charging आणि Burmester Sound System प्रत्येक प्रवास अधिक आरामदायी बनवतात.

Comfort Features

Picture Credit: mercedes-benz

Mercedes-Benz E-Class AMG Line ही प्रीमियम लक्झरी सेडान असून तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹93.50 लाखांपासून सुरू होते.

किंमत

Picture Credit: mercedes-benz

स्पोर्टी डिझाइन, प्रीमियम इंटिरियर, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि प्रगत सेफ्टी फीचर्स हवे असतील तर Mercedes-Benz E-Class AMG Line हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो.

लक्झरी आणि परफॉर्मन्सचा उत्कृष्ट संगम

Picture Credit: mercedes-benz

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