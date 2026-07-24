AMG Front Apron, स्पोर्टी बंपर, डायमंड ग्रिल आणि मोठे अलॉय व्हील्स यामुळे E-Class ला अधिक आकर्षक आणि डायनॅमिक लूक मिळतो.
Picture Credit: mercedes-benz
सुपरस्क्रीन डॅशबोर्ड, प्रीमियम लेदर फिनिश, Ambient Lighting आणि Panoramic Sunroof यामुळे केबिन अधिक लक्झरी वाटतो.
Picture Credit: mercedes-benz
डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मोठी टचस्क्रीन आणि MBUX Voice Assistant मुळे कारमधील प्रत्येक फीचर सहज नियंत्रित करता येते.
Picture Credit: mercedes-benz
E-Class AMG Line मध्ये दमदार इंजिन आणि 4MATIC All-Wheel Drive सिस्टम मिळते. त्यामुळे शहरात आणि हायवेवर उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो.
Picture Credit: mercedes-benz
Adaptive Cruise Control, Active Brake Assist, Blind Spot Assist आणि 360° Camera सारखी प्रगत सेफ्टी फीचर्स सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करतात.
Picture Credit: mercedes-benz
Ventilated Seats, Multi-zone Climate Control, Wireless Charging आणि Burmester Sound System प्रत्येक प्रवास अधिक आरामदायी बनवतात.
Picture Credit: mercedes-benz
Mercedes-Benz E-Class AMG Line ही प्रीमियम लक्झरी सेडान असून तिची एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹93.50 लाखांपासून सुरू होते.
Picture Credit: mercedes-benz
स्पोर्टी डिझाइन, प्रीमियम इंटिरियर, आधुनिक टेक्नॉलॉजी आणि प्रगत सेफ्टी फीचर्स हवे असतील तर Mercedes-Benz E-Class AMG Line हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: mercedes-benz