E100 Fuel म्हणजे उसाचा रसच का? उत्तर ऐकून थक्क व्हाल!

Automobile

06 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

E20, E85, E100 म्हणजे काय?

'E' म्हणजे Ethanol. त्यानंतरचा आकडा पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलची टक्केवारी दर्शवतो.

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इथेनॉल कुठून तयार होते?

ऊस, मका, तांदूळ, मोलॅसिस (गुळाचा उपपदार्थ) आणि इतर कृषी उत्पादनांपासून इथेनॉल तयार केले जाते.

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इथेनॉल तयार करण्याची प्रक्रिया

कच्चा माल → Fermentation → Distillation → शुद्ध Ethanol → पेट्रोलमध्ये मिश्रण.

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80% पेट्रोल + 20% इथेनॉल मिसळून E20 तयार होते. भारतात याचा वापर वेगाने वाढत आहे.

E20 कसे बनते?

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E85 मध्ये 85% इथेनॉल असते, तर E100 जवळपास पूर्णपणे इथेनॉलवर आधारित इंधन आहे.

E85 आणि E100 म्हणजे काय?

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- इंधन आयात कमी होते. - प्रदूषणात घट होते. - शेतकऱ्यांना ऊस व इतर पिकांना अधिक मागणी मिळते.

फायदे

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प्रत्येक वाहन E20 किंवा E100 साठी योग्य नसते. जास्त इथेनॉलमुळे काही इंजिनमध्ये बदल आवश्यक असू शकतात.

तोटे

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तुमच्या वाहन निर्माता कंपनीने जे Fuel Type सुचवले आहे, त्याच प्रकारचे इंधन वापरणे सर्वात सुरक्षित आहे.

कोणते इंधन वापरावे?

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