E20 मध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल असते. इथेनॉल पर्यावरणपूरक असले तरी त्याचे काही वेगळे गुणधर्म आहेत.
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इथेनॉल हवेतला ओलावा (Moisture) अधिक सहज शोषू शकते. पावसाळ्यात वाहन दीर्घकाळ उभे असल्यास इंधनात पाण्याचे प्रमाण वाढण्याचा धोका असू शकतो.
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पावसाळ्यात अनेकजण कार कमी वापरतात. अशावेळी टाकीत जुने E20 इंधन दीर्घकाळ राहिल्यास त्याची गुणवत्ता कमी होऊ शकते.
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जुन्या किंवा E20-सुसंगत नसलेल्या कारमध्ये रबर सील, होज आणि काही धातूच्या भागांवर दीर्घकाळात परिणाम होऊ शकतो. नवीन E20-Compatible कारमध्ये ही समस्या सहसा नसते.
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– टाकी शक्यतो अर्ध्यापेक्षा जास्त भरलेली ठेवा. – कार नियमित चालवा. – फ्युएल फिल्टर आणि सर्व्हिस वेळेवर करा.
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2023 पूर्वीच्या काही कार E20-Compatible नसू शकतात. तुमच्या कारच्या Owner's Manual मध्ये E20 Compatibility नक्की तपासा.
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पावसाळ्यात E20 पेट्रोल स्वतःहून कार खराब करत नाही. पण दीर्घकाळ वाहन न वापरणे, ओलावा आणि योग्य देखभाल न केल्यास इंधन व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
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