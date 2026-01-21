सुका मेवा खाणे फायदेशीर की हानिकारक जाणून घ्या

21 January, 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सुकामेवा आरोग्याचा खजिना मानला जातो आणि त्यात भरपूर पोषक तत्वे असतात.

आरोग्याचा खजिना

दरम्यान काही परिस्थितींमध्ये, सुका मेवा आरोग्याच्या समस्या देखील निर्माण करू शकतात.

आरोग्याच्या समस्या

मधुमेह 

मधुमेह असणाऱ्या रुग्णांनी जास्त मनुके आणि खजूर खाऊ नयेत.

खजूर का खावू नये

खजूरमध्ये नैसर्गिक साखरेचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे साखरेची पातळी वाढू शकते.

वजन कमी करणे

बदाम, मनुके आणि खजुरामध्ये कॅलरीज जास्त असतात, म्हणून जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल तर तुमचे सेवन कमी करा.

यकृतावर अतिरिक्त दबाव

खजूर आणि मनुक्यांमध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने यकृतावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो.

जास्त प्रमाणात खाणे

जास्त प्रमाणात सुका मेवा खाल्ल्याने गॅस, पोटफुगी आणि अतिसार सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

किडनी स्टोन

बदामामध्ये ऑक्सलेटचे प्रमाण असते. ज्यामुळे किडनी स्टोनची समस्या जाणवू शकते

