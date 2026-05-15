Face Unlock Safe आहे की Fingerprint?

15 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Face Unlock म्हणजे काय?

फोन तुमचा चेहरा Scan करून Unlock होतो.

Fingerprint Sensor कसं काम करतं?

तुमच्या बोटांच्या Unique Pattern वर आधारित Security मिळते.

साधारणपणे Face Unlock अधिक Fast आणि Convenient वाटतो.

कोण जास्त Fast?

High-quality Fingerprint Sensors अजूनही जास्त Secure मानले जातात.

Security मध्ये कोण पुढे?

अनेक फोनमध्ये Face Unlock अंधारात नीट काम करत नाही.

Low Light मध्ये Problem

काही Basic Face Unlock Systems फोटोनेही फसू शकतात.

Photo ने Face Unlock फसू शकतो?

हात ओले किंवा घाण असतील तर Fingerprint Sensor नीट काम करत नाही.

Wet Fingers ची अडचण

काही Premium Phones मध्ये 3D Face Scan Technology जास्त सुरक्षित असते.

Premium Phones मध्ये Advanced Tech

