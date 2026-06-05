Laptop चार्जिंगला लावून वापरणे योग्य की अयोग्य?

Science Technology

05 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

हा अनेकांना प्रश्न पडतो

Laptop चार्जिंगला लावून वापरल्याने तो खराब होतो का?

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आधुनिक Laptop स्मार्ट असतात

बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर वीज थेट सिस्टीमला पुरवली जाते.

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Overcharging ची भीती कमी

नवीन Laptop मध्ये बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली असते.

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गेमिंग, एडिटिंग किंवा मल्टिटास्किंग करताना चार्जर जोडलेला असणे उपयुक्त ठरते.

जड कामांसाठी फायदेशीर

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जास्त तापमान बॅटरीच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकते.

उष्णतेकडे लक्ष द्या

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हवेचा प्रवाह कमी झाल्यास Laptop अधिक गरम होऊ शकतो.

बेडवर वापरणे टाळा

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नेहमी कंपनीने दिलेला किंवा प्रमाणित चार्जर वापरणे चांगले.

योग्य चार्जर वापरा

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अनेक Laptop मध्ये चार्ज मर्यादा सेट करण्याचा पर्याय असतो.

बॅटरी हेल्थ फीचर्स वापरा

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चार्जिंगला लावून Laptop वापरणे सामान्यतः सुरक्षित आहे, मात्र जास्त उष्णता टाळणे आणि योग्य चार्जर वापरणे महत्त्वाचे आहे

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