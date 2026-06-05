Laptop चार्जिंगला लावून वापरल्याने तो खराब होतो का?
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बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यानंतर वीज थेट सिस्टीमला पुरवली जाते.
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नवीन Laptop मध्ये बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली असते.
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गेमिंग, एडिटिंग किंवा मल्टिटास्किंग करताना चार्जर जोडलेला असणे उपयुक्त ठरते.
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जास्त तापमान बॅटरीच्या आयुष्यावर परिणाम करू शकते.
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हवेचा प्रवाह कमी झाल्यास Laptop अधिक गरम होऊ शकतो.
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नेहमी कंपनीने दिलेला किंवा प्रमाणित चार्जर वापरणे चांगले.
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अनेक Laptop मध्ये चार्ज मर्यादा सेट करण्याचा पर्याय असतो.
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चार्जिंगला लावून Laptop वापरणे सामान्यतः सुरक्षित आहे, मात्र जास्त उष्णता टाळणे आणि योग्य चार्जर वापरणे महत्त्वाचे आहे
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रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?