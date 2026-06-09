फोनमध्ये जास्त RAM असणे खरोखर गरजेचे आहे का?
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फोन घेताना RAM कडेच पाहता? आधी हे जाणून घ्या
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नवा स्मार्टफोन घेताना अनेकजण सर्वप्रथम RAM किती आहे हे पाहतात.
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RAM जास्त असल्यास एकाच वेळी अनेक अॅप्स सुरळीत चालवणे सोपे होते.
Picture Credit: istockphoto
सामान्य वापरासाठी 6GB ते 8GB RAM अनेक युजर्ससाठी पुरेशी ठरू शकते.
Picture Credit: istockphoto
गेमिंग, व्हिडिओ एडिटिंग किंवा जड अॅप्स वापरणाऱ्यांना अधिक RAM चा फायदा होऊ शकतो.
Picture Credit: istockphoto
मात्र, फक्त RAM जास्त असल्यानेच फोन वेगवान होईल असे नाही.
Picture Credit: istockphoto
प्रोसेसर, स्टोरेजचा वेग आणि सॉफ्टवेअर ऑप्टिमायझेशनही तितकेच महत्त्वाचे असतात.
Picture Credit: istockphoto
फोन निवडताना फक्त RAM न पाहता संपूर्ण परफॉर्मन्स लक्षात घेणे अधिक योग्य ठरते.
Picture Credit: istockphoto