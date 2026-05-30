इंजिन गरम करण्याची जुनी पद्धत आजही उपयुक्त आहे का?

Automobile

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

इंजिन गरम होण्यासाठी लागतो वेळ

बऱ्याचदा, जेव्हा तुम्ही तुमची गाडी सुरु करता, तेव्हा तुम्ही इंजिन गरम होण्यासाठी ती काही वेळ तशीच ठेवता.

आधुनिक गाड्या

मात्र, आधुनिक गाड्या चालवण्यापूर्वी त्यांना जास्त गरम करण्याची गरज नसते.

इंजिन १५-३० सेकंदांसाठी निष्क्रिय 

त्याचवेळी तापमान काहीही असले तरी इंजिन १५-३० सेकंदांसाठी निष्क्रिय ठेवणे पुरेसे आहे.

इंजिनचे इष्टतम तापमान ९० ते १०० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान असते. जे साध्य करण्यासाठी वाहन हळू चालवणे हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो.

तापमान ९० ते १०० अंश

यासोबतच वाहनाच्या इंजिनलाच नव्हे तर गिअरबॉक्सलाही योग्य उष्णता आणि स्नेहन केवळ ते चालू असतानाच मिळते. 

गिअरबॉक्सलाही उष्णता मिळते

त्याचबरोबर गाडी जास्त वेळ गरम करुन काही उपयोग होत नाही, त्यामुळे फक्त पेट्रोल आणि डिझेल वाया जाते. 

इंधन वाया जाते

तसेच, इंजिन जास्त वेळ बंद राहिल्यास, न जळलेले इंधन इंजिन ऑइलमध्ये मिसळते, ज्यामुळे ऑइलचा दर्जा खालावतो. 

ऑइलचा दर्जा खालावतो

याशिवाय, गाडी न चालवता गरम केल्याने वातावरणात कार्बन डायऑक्साइडसारख्या विषारी वायूंचे उत्सर्जन वाढते.

कार्बन डायऑक्साइड

गाडी थांबलेली असताना शून्य अंतर कापले जाते, ज्यामुळे तुमच्या वाहनाचे मायलेज देखील कमी होते. 

मायलेज

