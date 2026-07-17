Portable EV Charger वापरणं किती सुरक्षित आहे? 

Automobile

17 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

हा असा चार्जर आहे जो घरातील योग्य पॉवर सॉकेटला जोडून EV चार्ज करता येतो. प्रवासातही तो सोबत नेता येतो.

Portable EV Charger म्हणजे काय?

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होय, योग्य दर्जाचा (Certified) चार्जर आणि कंपनीने सुचवलेली पद्धत वापरल्यास Portable EV Charger सुरक्षित ठरू शकतो.

वापरणं सुरक्षित आहे का?

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चार्जिंगसाठी योग्य अर्थिंग, योग्य वायरिंग आणि MCB/RCCB सारखी सुरक्षा व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या?

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सामान्य किंवा कमी दर्जाचा एक्स्टेंशन बोर्ड वापरणे टाळा. त्यामुळे वायर गरम होण्याचा किंवा बिघाडाचा धोका वाढू शकतो.

एक्स्टेंशन बोर्ड वापरावा का?

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पोर्टेबल चार्जर आणि कनेक्टर पाण्यापासून सुरक्षित ठेवा. ओले हात असताना चार्जर हाताळणे टाळा.

पावसात चार्जिंग?

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खरेदी करताना काय पाहाल?

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Safety Certification Overheat Protection Overcurrent Protection Auto Cut-off सारखी सुरक्षा फीचर्स

ज्यांच्याकडे Dedicated Parking आणि सुरक्षित वीज कनेक्शन आहे, त्यांच्यासाठी Portable EV Charger उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो.

कोणासाठी योग्य?

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Portable EV Charger सुरक्षित असू शकतो, पण योग्य इंस्टॉलेशन, दर्जेदार चार्जर आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे

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